4 yıllık bölümler arasında yer alan İslam İktisadı ve Finans bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İslam İktisadı ve Finans bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İslam İktisadı ve Finans bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İslam İktisadı ve Finans Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslam İktisadı ve Finans (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 320,3624 293.616 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslam İktisadı ve Finans (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 310,4495 345.778 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İslam İktisadı ve Finans (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 292,8099 459.592 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İslam İktisadı ve Finans (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 238,8814 1.021.216 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslam İktisadı ve Finans (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 238,1930 1.030.818 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İslam İktisadı ve Finans (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 227,7339 1.177.315 Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) İslam İktisadı ve Finans (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 186,8003 1.687.323

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.