4 yıllık bölümler arasında yer alan Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 328,2580 257.006 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 311,7412 338.500 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 270,8454 646.673 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Isparta) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 246,7960 917.678 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 239,3185 1.015.282 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 235,3820 1.069.390 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 232,1551 1.114.278 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Bankacılık ve Sigortacılık (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 217,9418 1.317.977

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.