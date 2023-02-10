4 yıllık bölümler arasında yer alan İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 336,3111 223.995 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 286,9691 504.304 İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 283,9672 528.728 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 261,1601 747.526 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 259,5523 765.339 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 258,7555 774.331 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 253,5781 834.205 Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 247,4993 908.716 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 243,3014 962.425 Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 219,0732 1.301.519 Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 217,8620 1.319.135 Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / --- --- --- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- --- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 2 Dolmadı Dolmadı Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / 2 Dolmadı Dolmadı

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.