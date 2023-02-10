4 yıllık bölümler arasında yer alan İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|336,3111
|223.995
|Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|286,9691
|504.304
|İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|283,9672
|528.728
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|261,1601
|747.526
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|259,5523
|765.339
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|258,7555
|774.331
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|253,5781
|834.205
|Kayseri Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|247,4993
|908.716
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|243,3014
|962.425
|Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|219,0732
|1.301.519
|Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|217,8620
|1.319.135
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / ---
|---
|---
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / ---
|---
|---
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 2
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.