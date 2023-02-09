4 yıllık bölümler arasında yer alan Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Çocuk Gelişimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Çocuk Gelişimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 356,9120 155.628 Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 55+2 / 57 349,1663 178.915 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 347,8560 183.195 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 346,2718 188.400 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 342,9365 199.750 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 337,7463 218.554 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 337,6249 219.002 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Ankara) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 335,5933 226.700 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 335,0414 228.947 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 333,2053 236.281 Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 332,8718 237.686 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 332,4391 239.555 Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 332,4171 239.663 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 332,4071 239.709 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 330,9560 245.658 Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 330,1172 249.194 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 330,0331 249.539 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 329,0357 253.720 İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 328,8415 254.536 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 328,7164 255.080 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 327,0102 262.468 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 326,4157 265.236 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 324,9893 271.769 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 324,5586 273.740 Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 323,1084 280.384 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 65+2 / 67 323,0074 280.832 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 322,1251 285.075 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 321,8257 286.445 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 321,3112 288.939 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 319,8190 296.399 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 319,4950 297.968 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 317,6003 307.480 Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 316,9805 310.621 Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 316,4895 313.060 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 315,5141 318.212 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 314,6131 322.978 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 314,3170 324.642 Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 313,2717 330.131 Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 312,3442 335.188 Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 308,1733 358.916 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 284,0448 528.096 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 274,7431 609.730 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 268,7164 667.955 Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 68+0 / 68 261,6310 742.186 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 68+0 / 68 260,9874 749.388 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 258,8131 773.660 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 257,8401 784.569 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 54+0 / 54 254,1406 827.452 İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 251,3723 860.673 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 250,6704 869.360 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 250,4587 872.000 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 250,4197 872.452 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 243,4366 960.693 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 242,9526 967.080 Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 240,8299 995.147 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 38+0 / 38 232,5626 1.108.553 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 231,1205 1.129.022 Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 17 Dolmadı Dolmadı

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