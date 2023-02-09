4 yıllık bölümler arasında yer alan Bilim Tarihi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Bilim Tarihi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Bilim Tarihi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Bilim Tarihi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilim Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 293,5486 454.217 İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Bilim Tarihi (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 286,7466 506.082 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilim Tarihi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 279,1243 569.976

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.