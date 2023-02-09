4 yıllık bölümler arasında yer alan Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Elektronik Ticaret ve Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 449,4327 8.808 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 307,9869 360.028 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 31+0 / 31 301,0276 403.120 Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 290,2265 478.937 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 254,9030 818.472 Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 196,0315 1.601.137

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.