4 yıllık bölümler arasında yer alan Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 432,4801 16.098 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 377,2225 103.635 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 375,1828 108.246 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 354,4508 162.848 Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 353,4801 165.715 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 347,5673 184.106 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 347,1380 185.494 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 342,9746 199.603 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 340,5105 208.305 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 334,1980 232.377 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 331,6465 242.856 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 331,3573 244.039 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 330,6620 246.903 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 324,5745 273.666 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 319,4301 298.291 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 319,3037 298.926 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 318,2954 303.909 Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 318,0200 305.268 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 13+0 / 13 313,5234 328.771 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 310,2077 347.179 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 309,1132 353.494 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 305,9980 371.851 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 299,7929 411.333 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 294,7310 445.918 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 293,1759 456.933 Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 30+1 / 31 291,2782 470.996 Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 288,9561 488.919 Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 43+0 / 43 287,3660 501.177 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 277,6044 583.386 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 271,9050 636.510 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 269,6046 659.002 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 31+0 / 31 268,2114 673.014 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 264,9219 707.131 İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 264,8932 707.441 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 264,6951 709.540 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 264,0896 715.978 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 263,2039 725.371 Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 262,1163 736.968 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 253,2734 837.797 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 251,0018 865.291 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 250,8247 867.473 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 249,1067 888.773 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 244,7111 944.195 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 17+0 / 17 240,9594 993.525 İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 234,2231 1.085.445 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 232,6911 1.106.732 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 230,7508 1.134.206 Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 229,2046 1.156.302 Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 225,6514 1.206.983 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 222,1098 1.258.156 Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 218,1620 1.314.774 Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 4+0 / 1 Dolmadı Dolmadı Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 4 Dolmadı Dolmadı Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 2+0 / 1 Dolmadı Dolmadı

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