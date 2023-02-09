4 yıllık bölümler arasında yer alan Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Havacılık Yönetimi (Fakülte) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Havacılık Yönetimi (Fakülte) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|432,4801
|16.098
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|377,2225
|103.635
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|375,1828
|108.246
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|354,4508
|162.848
|Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|353,4801
|165.715
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|347,5673
|184.106
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|347,1380
|185.494
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|342,9746
|199.603
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|340,5105
|208.305
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|334,1980
|232.377
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|331,6465
|242.856
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|331,3573
|244.039
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|330,6620
|246.903
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|324,5745
|273.666
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|319,4301
|298.291
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|319,3037
|298.926
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|318,2954
|303.909
|Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|318,0200
|305.268
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|13+0 / 13
|313,5234
|328.771
|Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|310,2077
|347.179
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|309,1132
|353.494
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|305,9980
|371.851
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|299,7929
|411.333
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|294,7310
|445.918
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|293,1759
|456.933
|Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|30+1 / 31
|291,2782
|470.996
|Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|288,9561
|488.919
|Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|43+0 / 43
|287,3660
|501.177
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|277,6044
|583.386
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|271,9050
|636.510
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|269,6046
|659.002
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|31+0 / 31
|268,2114
|673.014
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|264,9219
|707.131
|İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|264,8932
|707.441
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|264,6951
|709.540
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|264,0896
|715.978
|İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|263,2039
|725.371
|Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|262,1163
|736.968
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|253,2734
|837.797
|İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|251,0018
|865.291
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|250,8247
|867.473
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|249,1067
|888.773
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|244,7111
|944.195
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|17+0 / 17
|240,9594
|993.525
|İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|234,2231
|1.085.445
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|232,6911
|1.106.732
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|230,7508
|1.134.206
|Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 2
|229,2046
|1.156.302
|Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|225,6514
|1.206.983
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|222,1098
|1.258.156
|Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|218,1620
|1.314.774
|Akdeniz Karpaz Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 4
|Dolmadı
|Dolmadı
|Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte) (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2+0 / 1
|Dolmadı
|Dolmadı
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.