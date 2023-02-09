(4 Yıllık) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

2023 YKS sınavına giren öğrenciler, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2023 taban puanı, başarı sıralaması nedir sorusunun cevabını arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM-YÖK ATLAS en son yayınladığı tercih kılavuzuyla bu soruya yanıt vermiş oldu.

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(4 Yıllık) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

4 yıllık bölümler arasında yer alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

(4 Yıllık) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite
Adı		Bölüm TürüP. TürüKontenjan
/Yer		Taban PuanBaşarı
Sıra
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6441,319311.597
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA24+0 / 24439,179412.534
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6421,359225.952
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14415,081533.759
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11403,368251.788
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12396,758963.395
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9391,165873.997
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)EA80+2 / 82386,752282.957
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10383,723089.273
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10380,844095.515
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12380,842395.518
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9375,5740107.374
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12374,7338109.355
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9374,6512109.537
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10369,3610122.247
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9366,5492129.330
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8365,8262131.282
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5364,0678135.886
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11363,0293138.661
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5362,4317140.282
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA12+0 / 12360,1809146.402
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6358,9511149.833
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA4+0 / 4358,4540151.207
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10358,1227152.205
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11357,8607152.946
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6357,8205153.056
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9357,6315153.577
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA8+0 / 8357,4940153.966
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6357,1445154.983
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6356,9108155.631
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5355,1871160.627
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA6+0 / 6354,7570161.912
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11351,7091171.019
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA45+0 / 45350,8925173.582
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA15+0 / 15348,9650179.598
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7347,9864182.784
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9346,3567188.126
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA14+0 / 14346,0714189.103
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA7+0 / 7345,4722191.060
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5345,4373191.175
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10343,6204197.326
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10342,7738200.273
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA11+0 / 11341,4499204.882
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA5+0 / 5341,0112206.493
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62340,7673207.367
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62339,4265212.254
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9338,8942214.194
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA9+0 / 9336,3317223.901
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62336,1063224.779
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)EA65+2 / 67332,4084239.694
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)EA60+2 / 62328,0923257.745
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)EA60+2 / 62327,2022261.662
Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51322,3074284.191
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA29+0 / 29321,4850288.083
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA68+0 / 68313,5520328.615
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA28+0 / 28312,3982334.882
İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA68+0 / 68309,9895348.451
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA20+0 / 20305,1806376.867
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30304,2024382.898
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34304,0754383.705
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA8+0 / 8303,9800384.294
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA30+0 / 30302,2621395.142
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25301,7969398.096
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA94+0 / 94299,9190410.500
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA36+0 / 36298,1388422.475
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA39+0 / 39297,9416423.812
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA57+0 / 57297,2366428.644
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA10+0 / 10296,2233435.544
Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59295,0745443.553
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA57+0 / 57291,4698469.494
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34290,5710476.388
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21288,3754493.383
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)EA20+0 / 20288,2418494.371
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA33+0 / 33287,1188503.161
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA16+0 / 16285,3796517.068
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA64+0 / 64283,9868528.566
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51281,4251550.014
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34280,9934553.734
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51279,9182562.940
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)EA3+0 / 3279,3842567.665
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA25+0 / 25279,2864568.565
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA25+0 / 25278,7230573.537
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA53+0 / 53278,4547575.913
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA58+0 / 58278,1857578.153
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA82+0 / 82275,3463604.089
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51275,3439604.117
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA24+0 / 24275,1443605.973
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20275,1226606.167
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59274,9543607.751
Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA4+0 / 4274,4927612.044
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)EA54+0 / 54274,1972614.765
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA8+0 / 8273,3808622.390
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25273,1748624.431
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA25+0 / 25272,5914629.935
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA21+0 / 21271,3502641.795
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA48+0 / 48270,3371651.683
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA61+0 / 61270,0085654.920
İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59269,7712657.273
İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA42+0 / 42269,7619657.355
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34269,4523660.489
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA40+0 / 40268,9732665.376
Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA43+0 / 43266,5959689.536
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA21+0 / 21263,2120725.292
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA8+0 / 8260,6898752.634
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA59+0 / 59260,5286754.380
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51260,5053754.635
İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA41+0 / 41260,3100756.781
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA7+0 / 7258,5744776.378
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA34+0 / 34258,1876780.720
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık)EA24+0 / 24254,9622817.763
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(%50 İndirim) (4 Yıllık)EA8+0 / 8254,5774822.333
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 10252,4707847.469
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA51+0 / 51251,8378855.031
İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)EA4+0 / 4250,2915874.035
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA20+0 / 20240,07291.005.259
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA22+0 / 22239,39961.014.208
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)EA10+0 / 10236,16221.058.658
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)EA10+0 / 10226,77711.190.802
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)EA1+0 / 1217,98141.317.389
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Ücretli) (4 Yıllık)EA8+0 / 8180,71251.728.187

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.

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