4 yıllık bölümler arasında yer alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

Haberin Devamı

(4 Yıllık) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 441,3193 11.597 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 439,1794 12.534 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 421,3592 25.952 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 415,0815 33.759 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 403,3682 51.788 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 396,7589 63.395 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 391,1658 73.997 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 386,7522 82.957 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 383,7230 89.273 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 380,8440 95.515 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 380,8423 95.518 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 375,5740 107.374 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 374,7338 109.355 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 374,6512 109.537 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 369,3610 122.247 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 366,5492 129.330 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 365,8262 131.282 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 364,0678 135.886 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 363,0293 138.661 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 362,4317 140.282 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 360,1809 146.402 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 358,9511 149.833 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 358,4540 151.207 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 358,1227 152.205 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 357,8607 152.946 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 357,8205 153.056 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 357,6315 153.577 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 357,4940 153.966 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 357,1445 154.983 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 356,9108 155.631 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 355,1871 160.627 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 6+0 / 6 354,7570 161.912 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 351,7091 171.019 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 45+0 / 45 350,8925 173.582 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 348,9650 179.598 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 347,9864 182.784 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 346,3567 188.126 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 14+0 / 14 346,0714 189.103 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 345,4722 191.060 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 345,4373 191.175 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 343,6204 197.326 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 342,7738 200.273 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 341,4499 204.882 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 341,0112 206.493 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 340,7673 207.367 Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 339,4265 212.254 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 338,8942 214.194 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 9+0 / 9 336,3317 223.901 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 336,1063 224.779 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) EA 65+2 / 67 332,4084 239.694 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 328,0923 257.745 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 327,2022 261.662 Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 322,3074 284.191 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 29+0 / 29 321,4850 288.083 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 68+0 / 68 313,5520 328.615 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 28+0 / 28 312,3982 334.882 İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 68+0 / 68 309,9895 348.451 İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 305,1806 376.867 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 304,2024 382.898 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 304,0754 383.705 Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 303,9800 384.294 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 30+0 / 30 302,2621 395.142 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 301,7969 398.096 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 94+0 / 94 299,9190 410.500 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 36+0 / 36 298,1388 422.475 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 39+0 / 39 297,9416 423.812 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 57+0 / 57 297,2366 428.644 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 296,2233 435.544 Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 295,0745 443.553 Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 57+0 / 57 291,4698 469.494 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 290,5710 476.388 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 288,3754 493.383 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 288,2418 494.371 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 33+0 / 33 287,1188 503.161 Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 16+0 / 16 285,3796 517.068 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 64+0 / 64 283,9868 528.566 Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 281,4251 550.014 Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 280,9934 553.734 Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 279,9182 562.940 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 279,3842 567.665 Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 279,2864 568.565 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 278,7230 573.537 Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 53+0 / 53 278,4547 575.913 İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 58+0 / 58 278,1857 578.153 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 82+0 / 82 275,3463 604.089 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 275,3439 604.117 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 275,1443 605.973 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 275,1226 606.167 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 274,9543 607.751 Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 274,4927 612.044 Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 54+0 / 54 274,1972 614.765 İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 273,3808 622.390 Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 273,1748 624.431 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 25+0 / 25 272,5914 629.935 Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 271,3502 641.795 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 48+0 / 48 270,3371 651.683 İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 61+0 / 61 270,0085 654.920 İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 269,7712 657.273 İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 42+0 / 42 269,7619 657.355 İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 269,4523 660.489 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 40+0 / 40 268,9732 665.376 Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 43+0 / 43 266,5959 689.536 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 21+0 / 21 263,2120 725.292 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 260,6898 752.634 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 59+0 / 59 260,5286 754.380 Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 260,5053 754.635 İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 41+0 / 41 260,3100 756.781 Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 258,5744 776.378 Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 34+0 / 34 258,1876 780.720 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık) EA 24+0 / 24 254,9622 817.763 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 254,5774 822.333 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 252,4707 847.469 İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 51+0 / 51 251,8378 855.031 İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 4+0 / 4 250,2915 874.035 Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 20+0 / 20 240,0729 1.005.259 Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 22+0 / 22 239,3996 1.014.208 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 236,1622 1.058.658 Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 226,7771 1.190.802 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 217,9814 1.317.389 Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Ücretli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 180,7125 1.728.187

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.