4 yıllık bölümler arasında yer alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|441,3193
|11.597
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|439,1794
|12.534
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|421,3592
|25.952
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|415,0815
|33.759
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|403,3682
|51.788
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|396,7589
|63.395
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|391,1658
|73.997
|Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|386,7522
|82.957
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|383,7230
|89.273
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|380,8440
|95.515
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|380,8423
|95.518
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|375,5740
|107.374
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|374,7338
|109.355
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|374,6512
|109.537
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|369,3610
|122.247
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|366,5492
|129.330
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|365,8262
|131.282
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|364,0678
|135.886
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|363,0293
|138.661
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|362,4317
|140.282
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|360,1809
|146.402
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|358,9511
|149.833
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|358,4540
|151.207
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|358,1227
|152.205
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|357,8607
|152.946
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|357,8205
|153.056
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|357,6315
|153.577
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|357,4940
|153.966
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|357,1445
|154.983
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|356,9108
|155.631
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|355,1871
|160.627
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|6+0 / 6
|354,7570
|161.912
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|351,7091
|171.019
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|45+0 / 45
|350,8925
|173.582
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|348,9650
|179.598
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|347,9864
|182.784
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|346,3567
|188.126
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|14+0 / 14
|346,0714
|189.103
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|345,4722
|191.060
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|345,4373
|191.175
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|343,6204
|197.326
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|342,7738
|200.273
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|341,4499
|204.882
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|5+0 / 5
|341,0112
|206.493
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|340,7673
|207.367
|Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|339,4265
|212.254
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|338,8942
|214.194
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|9+0 / 9
|336,3317
|223.901
|Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|336,1063
|224.779
|Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|65+2 / 67
|332,4084
|239.694
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|328,0923
|257.745
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|327,2022
|261.662
|Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|322,3074
|284.191
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|29+0 / 29
|321,4850
|288.083
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|68+0 / 68
|313,5520
|328.615
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|28+0 / 28
|312,3982
|334.882
|İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|68+0 / 68
|309,9895
|348.451
|İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|305,1806
|376.867
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|304,2024
|382.898
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|304,0754
|383.705
|Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|303,9800
|384.294
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|30+0 / 30
|302,2621
|395.142
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|301,7969
|398.096
|İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|94+0 / 94
|299,9190
|410.500
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|36+0 / 36
|298,1388
|422.475
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|39+0 / 39
|297,9416
|423.812
|Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|57+0 / 57
|297,2366
|428.644
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|296,2233
|435.544
|Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|295,0745
|443.553
|Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|57+0 / 57
|291,4698
|469.494
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|290,5710
|476.388
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|288,3754
|493.383
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|288,2418
|494.371
|Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|33+0 / 33
|287,1188
|503.161
|Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|16+0 / 16
|285,3796
|517.068
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|64+0 / 64
|283,9868
|528.566
|Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|281,4251
|550.014
|Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|280,9934
|553.734
|Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|279,9182
|562.940
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|3+0 / 3
|279,3842
|567.665
|Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|279,2864
|568.565
|Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|278,7230
|573.537
|Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|53+0 / 53
|278,4547
|575.913
|İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|58+0 / 58
|278,1857
|578.153
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|82+0 / 82
|275,3463
|604.089
|İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|275,3439
|604.117
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|275,1443
|605.973
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|275,1226
|606.167
|İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|274,9543
|607.751
|Ankara Bilim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|274,4927
|612.044
|Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|54+0 / 54
|274,1972
|614.765
|İstanbul Ticaret Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|273,3808
|622.390
|Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|273,1748
|624.431
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|25+0 / 25
|272,5914
|629.935
|Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|271,3502
|641.795
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|48+0 / 48
|270,3371
|651.683
|İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|61+0 / 61
|270,0085
|654.920
|İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|269,7712
|657.273
|İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|42+0 / 42
|269,7619
|657.355
|İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|269,4523
|660.489
|İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|40+0 / 40
|268,9732
|665.376
|Antalya Akev Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|43+0 / 43
|266,5959
|689.536
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|21+0 / 21
|263,2120
|725.292
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|260,6898
|752.634
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|59+0 / 59
|260,5286
|754.380
|Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|260,5053
|754.635
|İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|41+0 / 41
|260,3100
|756.781
|Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|258,5744
|776.378
|Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|34+0 / 34
|258,1876
|780.720
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|24+0 / 24
|254,9622
|817.763
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|254,5774
|822.333
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|252,4707
|847.469
|İstanbul Topkapı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|51+0 / 51
|251,8378
|855.031
|İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|4+0 / 4
|250,2915
|874.035
|Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Kktc)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|20+0 / 20
|240,0729
|1.005.259
|Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|22+0 / 22
|239,3996
|1.014.208
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|236,1622
|1.058.658
|Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|226,7771
|1.190.802
|Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0 / 1
|217,9814
|1.317.389
|Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Örgün) (İngilizce)(Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|180,7125
|1.728.187
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.