4 yıllık bölümler arasında yer alan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.
Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.
(4 Yıllık) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)
|Üniversite
Adı
|Bölüm Türü
|P. Türü
|Kontenjan
/Yer
|Taban Puan
|Başarı
Sıra
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|12+0 / 12
|365,1054
|133.222
|Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2 / 72
|351,1799
|172.736
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|7+0 / 7
|321,3845
|288.577
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|310,0511
|348.102
|Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|309,9587
|348.640
|Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|300,1086
|409.288
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|296,1735
|435.908
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|8+0 / 8
|291,2395
|471.301
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|57+0 / 57
|286,5230
|507.798
|Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|274,9141
|608.123
|Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|272,1009
|634.622
|İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|50+2 / 52
|271,6634
|638.800
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|80+2 / 82
|261,5982
|742.574
|Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık)
|EA
|40+1 / 41
|259,6232
|764.543
|Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|11+0 / 11
|252,3050
|849.452
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2 / 62
|238,1186
|1.031.832
|İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0 / 15
|226,1112
|1.200.371
|Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc)
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|10+0 / 10
|215,8698
|1.347.438
NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.