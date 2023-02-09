4 yıllık bölümler arasında yer alan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 12+0 / 12 365,1054 133.222 Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (4 Yıllık) EA 70+2 / 72 351,1799 172.736 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 7+0 / 7 321,3845 288.577 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 310,0511 348.102 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 309,9587 348.640 Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 300,1086 409.288 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 296,1735 435.908 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 8+0 / 8 291,2395 471.301 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 57+0 / 57 286,5230 507.798 Samsun Üniversitesi (Samsun) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 274,9141 608.123 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 272,1009 634.622 İskenderun Teknik Üniversitesi (Hatay) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 50+2 / 52 271,6634 638.800 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 80+2 / 82 261,5982 742.574 Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (4 Yıllık) EA 40+1 / 41 259,6232 764.543 Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 11+0 / 11 252,3050 849.452 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İkinci) (İÖ) (4 Yıllık) EA 60+2 / 62 238,1186 1.031.832 İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 15+0 / 15 226,1112 1.200.371 Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Örgün) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) EA 10+0 / 10 215,8698 1.347.438

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.