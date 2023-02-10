4 yıllık bölümler arasında yer alan İşletme (Açıköğretim) bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan İşletme (Açıköğretim) bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan İşletme (Açıköğretim) bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) İşletme (Açıköğretim) Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 250+7 / 257 267,0693 684.703 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 800+20 / 820 253,6620 833.225 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) (İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 150+4 / 154 244,2466 950.151 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) İşletme (Açıköğretim) (Açıköğretim) (Açıköğretim) (4 Yıllık) EA 600+15 / 615 239,6611 1.010.745

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.