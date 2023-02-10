4 yıllık bölümler arasında yer alan Siyasal Bilimler bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması açıklandı. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanıyla öğrenci alan Siyasal Bilimler bölümü taban puanlarına ve başarı sıralamasına aşağıdaki tablodan kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı 2022 yılında üniversitelere yerleşen adaylara ait olup Türkiye’deki tüm vakıf ve devlet üniversitelerinin verileri yer almaktadır.

Aşağıdaki tabloda taban puanı ve başarı sıralaması bulunmayan Siyasal Bilimler bölümleri kontenjanı dolmamış veya hiç tercih edilmemiş olarak belirtilmektedir.

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(4 Yıllık) Siyasal Bilimler Bölümü 2023 Taban Puanı ve Başarı Sıralaması (EA)

Üniversite

Adı Bölüm Türü P. Türü Kontenjan

/Yer Taban Puan Başarı

Sıra Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Siyasal Bilimler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 305,6327 374.114 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Siyasal Bilimler (Örgün) (%25 İndirim) (4 Yıllık) EA 3+0 / 3 293,6719 453.385 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Siyasal Bilimler (Örgün) (Burslu) (4 Yıllık) EA 2+0 / 2 290,8387 474.365 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Siyasal Bilimler (Örgün) (%75 İndirim) (4 Yıllık) EA 1+0 / 1 279,0699 570.433 Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) Siyasal Bilimler (Örgün) (Ücretli) (4 Yıllık) EA 5+0 / 5 277,3643 585.601 Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna - Bosna - Hersek) (Yurtdışı) Siyasal Bilimler (Örgün) (%50 İndirim) (4 Yıllık) EA 5+0 / --- --- ---

NOT: Eğitim hayatınız için çok önemli olan bu tercih döneminde herhangi bir hataya yer vermemek adına tercihinizi belirlemeden önce ÖSYM sistemindeki bölüm puanlarını kontrol ediniz. Bu sayfadaki tüm bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Bölge Gündem Haber verilerin doğruluğundan hiçbir şartta sorumlu tutulamaz.