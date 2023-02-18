Abdelkarim Baadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkarim Baadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdelkarim Baadi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdelkarim Baadi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdelkarim Baadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelkarim Baadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelkarim Baadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelkarim Baadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelkarim Baadi 14 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عبدالكريم باعدي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelkarim Baadi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Abdelkarim Baadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 28 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdelkarim Baadi'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelkarim Baadiboyu ve yaşı kaç

Abdelkarim Baadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelkarim Baadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdelkarim Baadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelkarim Baadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hassania

28 Ekim 2020 yılında RS Berkane

Abdelkarim Baadi kimdir

Abdelkarim Baadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelkarim Baadi şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Abdelkarim Baadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 23 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Abdelkarim Baadi nereli

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