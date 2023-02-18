Mamadou Lamine Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Lamine Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mamadou Lamine Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mamadou Lamine Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mamadou Lamine Camara 5 Ocak 2003 tarihinde Tivaouane şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Mamadou Lamine Camara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mamadou Lamine Camara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LYNQ yapmaktadır. Mamadou Lamine Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 23 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mamadou Lamine Camara'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mamadou Lamine Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mamadou Lamine Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mamadou Lamine Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mamadou Lamine Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2021 yılında RS Berkane

Mamadou Lamine Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mamadou Lamine Camara şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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