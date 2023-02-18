Hamza El Moussaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza El Moussaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza El Moussaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza El Moussaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza El Moussaoui 7 Nisan 1993 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza El Moussaoui Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza El Moussaoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Hamza El Moussaoui'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza El Moussaoui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hamza_moussaoui03/

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Hamza El Moussaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza El Moussaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Hamza El Moussaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza El Moussaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FAR Rabat

18 Temmuz 2019 yılında Moghreb Tétouan

12 Ağu 2021 yılında RS Berkane

Hamza El Moussaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza El Moussaoui şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Hamza El Moussaoui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 7 numaralı formasıyla 18 Ocak 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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