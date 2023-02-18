Djibril Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibril Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Djibril Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Djibril Ouattara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Djibril Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djibril Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djibril Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djibril Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djibril Ouattara 19 Eylül 1999 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Djibril Cheick Ouattara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djibril Ouattara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SL Management Group yapmaktadır. Djibril Ouattara, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 28 Aralık 2018 tarihinde katılmıştır. Djibril Ouattara'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Djibril Ouattaraboyu ve yaşı kaç

Djibril Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Djibril Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 625 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Djibril Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djibril Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2017 yılında ASF Bobo

28 Aralık 2018 yılında RS Berkane

25 Ağu 2021 yılında OC Safi

30 Haziran 2022 yılında RS Berkane

Djibril Ouattara kimdir

Djibril Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djibril Ouattara şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Djibril Ouattara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Burkina Faso takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Burkina Faso U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Djibril Ouattara nereli

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