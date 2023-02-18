Yassine Labhiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yassine Labhiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yassine Labhiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yassine Labhiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yassine Labhiri 13 Haziran 1994 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yassine Labhiri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yassine Labhiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Yassine Labhiri'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yassine Labhiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yassine Labhiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yassine Labhiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yassine Labhiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rach. Bernoussi

20 Temmuz 2015 yılında CR Al Hoceima

10 Ağu 2017 yılında Ittihad Tanger

9 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2018 yılında O. Khouribga

16 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2020 yılında AS Poissy

26 Ekim 2020 yılında Nahdat Zemamra

27 Ağu 2021 yılında Mouloudia

9 Ağu 2022 yılında RS Berkane

Yassine Labhiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yassine Labhiri şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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