Younes Naiym kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Younes Naiym Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Younes Naiym adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Younes Naiym Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Younes Naiym 7 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Younes Naiym Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Younes Naiym, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 3 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Younes Naiym'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Younes Naiym Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Younes Naiym isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Younes Naiym Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Younes Naiym futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2021 yılında RS Berkane

Younes Naiym Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Younes Naiym şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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