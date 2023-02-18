Mohamed Farhane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Farhane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Farhane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Farhane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Farhane 5 Mayıs 1996 tarihinde Oujda şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Farhane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Farhane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Mohamed Farhane'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Farhane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Farhane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Farhane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Farhane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RS Berkane

2 Temmuz 2017 yılında Mouloudia

30 Haziran 2018 yılında RS Berkane

Mohamed Farhane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Farhane şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.