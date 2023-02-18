Youssef El Fahli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef El Fahli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef El Fahli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef El Fahli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef El Fahli 27 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef El Fahli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X07 Sports yapmaktadır. Youssef El Fahli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Youssef El Fahli'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Youssef El Fahli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef El Fahli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef El Fahli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef El Fahli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Hassania

9 Ağu 2021 yılında RS Berkane

Youssef El Fahli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef El Fahli şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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