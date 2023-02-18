Amine El Ouaad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amine El Ouaad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amine El Ouaad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amine El Ouaad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amine El Ouaad 8 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amine El Ouaad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amine El Ouaad, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Amine El Ouaad'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amine El Ouaad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amine El Ouaad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amine El Ouaad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amine El Ouaad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında RS Berkane

Amine El Ouaad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amine El Ouaad şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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