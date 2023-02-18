Chadrack Muzungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chadrack Muzungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chadrack Muzungu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chadrack Muzungu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chadrack Muzungu 14 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Chadrack Muzungu Lukombe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chadrack Muzungu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BY Sport Consulting yapmaktadır. Chadrack Muzungu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 12 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Chadrack Muzungu'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Chadrack Muzungu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chadrack Muzungu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chadrack Muzungu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chadrack Muzungu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında AS Vita Club

10 Ocak 2019 yılında Enppi SC

31 Ocak 2020 yılında UD Almería B

31 Temmuz 2020 yılında US Boulogne

30 Haziran 2021 yılında UD Almería B

12 Ağu 2021 yılında RS Berkane

Chadrack Muzungu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chadrack Muzungu şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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