Hamza Regragui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Regragui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Regragui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Regragui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Regragui 13 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da حمزة الركراكي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Regragui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DEHBI SPORT yapmaktadır. Hamza Regragui, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Hamza Regragui'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hamza Regragui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Regragui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Regragui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Regragui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Málaga Juv. A

1 Temmuz 2016 yılında Kénitra

1 Ocak 2017 yılında AM Football

1 Temmuz 2017 yılında RS Berkane

Hamza Regragui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Regragui şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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