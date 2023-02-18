Hamza Hamiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Hamiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Hamiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Hamiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Hamiani 19 Şubat 1994 tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da Hamza Hamiani Akbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Hamiani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hamza Hamiani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hamza Hamiani'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hamza Hamiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Hamiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Hamiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Hamiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RS Berkane

Hamza Hamiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Hamiani şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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