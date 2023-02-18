Charki El Bahri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charki El Bahri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charki El Bahri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charki El Bahri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charki El Bahri 28 Mart 1993 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charki El Bahri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charki El Bahri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Charki El Bahri'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Charki El Bahri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charki El Bahri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charki El Bahri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charki El Bahri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2019 yılında MAS Fes

25 Ocak 2021 yılında Kénitra

19 Ağu 2021 yılında Berrechid

10 Şubat 2022 yılında RS Berkane

Charki El Bahri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charki El Bahri şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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