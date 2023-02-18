Bakr El Helali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakr El Helali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakr El Helali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakr El Helali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakr El Helali 10 Temmuz 1987 tarihinde Berkane şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakr El Helali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bakr El Helali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Bakr El Helali'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bakr El Helali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakr El Helali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bakr El Helali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakr El Helali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında O. Khouribga

1 Ocak 2012 yılında Wydad AC

21 Ağu 2013 yılında Difaâ El Jadida

1 Temmuz 2015 yılında Ittihad Tanger

1 Temmuz 2017 yılında RS Berkane

Bakr El Helali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakr El Helali şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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