Victorien Adebayor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victorien Adebayor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victorien Adebayor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victorien Adebayor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victorien Adebayor 12 Kasım 1996 tarihinde Niamey şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Nijer uyrukludur.Gerçek adı da Zakari Victorien Adjé Adebayor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victorien Adebayor Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Heritage Soccer Agency yapmaktadır. Victorien Adebayor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 10 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Victorien Adebayor'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Victorien Adebayor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victorien Adebayor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Victorien Adebayor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victorien Adebayor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AS Douanes

18 Haziran 2017 yılında US Raon-l'Étape

1 Ağu 2017 yılında AS GNN

1 Ocak 2018 yılında Inter Allies

4 Ekim 2020 yılında HB Köge

4 Mart 2021 yılında Legon Cities FC

1 Ağu 2021 yılında HB Köge

22 Eylül 2021 yılında Enppi SC

31 Aralık 2021 yılında HB Köge

25 Ocak 2022 yılında USGN

10 Ağu 2022 yılında RS Berkane

Victorien Adebayor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victorien Adebayor şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victorien Adebayor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atcha Académie Niamey

Nijer takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 17 gol atmıştır.

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