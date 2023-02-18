Oussama Bourouba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Bourouba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Bourouba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Bourouba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Bourouba 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Bourouba Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Oussama Bourouba, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Oussama Bourouba'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Oussama Bourouba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oussama Bourouba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oussama Bourouba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Bourouba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2021 yılında RS Berkane

Oussama Bourouba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Bourouba şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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