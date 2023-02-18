Mouad Fekkak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mouad Fekkak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mouad Fekkak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mouad Fekkak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mouad Fekkak 29 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mouad Fekkak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prince Foot Management yapmaktadır. Mouad Fekkak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mouad Fekkak'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mouad Fekkak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mouad Fekkak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mouad Fekkak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mouad Fekkak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2021 yılında Berrechid

10 Şubat 2022 yılında RS Berkane

Mouad Fekkak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mouad Fekkak şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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