Abdelouahed Hasty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdelouahed Hasty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdelouahed Hasty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdelouahed Hasty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdelouahed Hasty 25 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdelouahed Hasty Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdelouahed Hasty, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdelouahed Hasty'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdelouahed Hasty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdelouahed Hasty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdelouahed Hasty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdelouahed Hasty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Rapide Oued Zem

1 Kasım 2020 yılında Berrechid

13 Ağu 2022 yılında RS Berkane

Abdelouahed Hasty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdelouahed Hasty şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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