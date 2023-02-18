Reda Hajji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Hajji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Hajji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Hajji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Hajji {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Hajji Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reda Hajji, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Reda Hajji'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reda Hajji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda Hajji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reda Hajji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Hajji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında RS Berkane

Reda Hajji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Hajji şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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