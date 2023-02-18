Brahim El Bahraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brahim El Bahraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brahim El Bahraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brahim El Bahraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brahim El Bahraoui 30 Temmuz 1992 tarihinde Safi şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brahim El Bahraoui Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brahim El Bahraoui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 7 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Brahim El Bahraoui'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brahim El Bahraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brahim El Bahraoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brahim El Bahraoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brahim El Bahraoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında OC Safi

5 Temmuz 2017 yılında FUS Rabat

7 Ağu 2019 yılında Rapide Oued Zem

7 Kasım 2020 yılında RS Berkane

Brahim El Bahraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brahim El Bahraoui şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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