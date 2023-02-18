Adil Tahif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Tahif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adil Tahif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adil Tahif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adil Tahif 24 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da عادل تحيف şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adil Tahif Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adil Tahif, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Adil Tahif'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adil Tahif Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tahif15/

Adil Tahif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adil Tahif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adil Tahif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adil Tahif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Leganés U19

1 Temmuz 2020 yılında CD Leganés B

28 Ağu 2021 yılında SCC Mohammedia

9 Eylül 2022 yılında RS Berkane

Adil Tahif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adil Tahif şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Adil Tahif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.