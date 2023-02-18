Mohamed Bentarcha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Bentarcha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Bentarcha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Bentarcha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Bentarcha 9 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Bentarcha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Bentarcha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Bentarcha'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Bentarcha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Bentarcha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Bentarcha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Bentarcha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında RS Berkane

Mohamed Bentarcha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Bentarcha şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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