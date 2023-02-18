Youssef Zghoudi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Zghoudi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Zghoudi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Zghoudi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Zghoudi 1 Aralık 1992 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Zghoudi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Youssef Zghoudi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Youssef Zghoudi'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Youssef Zghoudi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Zghoudi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Youssef Zghoudi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Zghoudi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RS Berkane

Youssef Zghoudi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Zghoudi şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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