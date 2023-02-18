Adama Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adama Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adama Ba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adama Ba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adama Ba 27 Ağu 1993 tarihinde Sélibabi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Moritanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adama Ba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Adama Ba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 23 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Adama Ba'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adama Ba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adama Ba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adama Ba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adama Ba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Stade Brestois

9 Temmuz 2013 yılında SC Bastia

4 Ağu 2014 yılında Chamois Niort

30 Haziran 2015 yılında SC Bastia

26 Ağu 2015 yılında AJ Auxerre

6 Temmuz 2017 yılında Gazişehir

10 Ağu 2018 yılında Giresunspor

29 Mayıs 2019 yılında Kulüpsüz

23 Ağu 2019 yılında RS Berkane

11 Ocak 2021 yılında PAS Lamia

1 Temmuz 2021 yılında RS Berkane

Adama Ba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adama Ba şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adama Ba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASC Entente Sebkha, Metallo Sport Chantenaysien

Moritanya takımında 10 numaralı formasıyla 8 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 6 gol atmıştır.

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