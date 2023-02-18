Mehdi Oubila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Oubila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Oubila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Oubila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Oubila 17 Ağu 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Oubila Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehdi Oubila, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 1 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mehdi Oubila'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Oubila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehdi Oubila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mehdi Oubila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Oubila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2014 yılında Hassania

1 Ağu 2021 yılında RS Berkane

Mehdi Oubila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Oubila şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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