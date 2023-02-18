Hamza Semmoumy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Semmoumy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hamza Semmoumy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hamza Semmoumy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hamza Semmoumy 5 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da حمزة سمومي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hamza Semmoumy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&R SPORTS yapmaktadır. Hamza Semmoumy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hamza Semmoumy'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hamza Semmoumy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hamza Semmoumy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hamza Semmoumy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hamza Semmoumy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FUS Rabat

27 Ekim 2020 yılında Mouloudia

11 Ağu 2022 yılında RS Berkane

Hamza Semmoumy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hamza Semmoumy şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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