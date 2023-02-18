İlyas Bel Fakih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Bel Fakih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas Bel Fakih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyas Bel Fakih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyas Bel Fakih 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyas Bel Fakih Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlyas Bel Fakih, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İlyas Bel Fakih'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İlyas Bel Fakih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyas Bel Fakih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlyas Bel Fakih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyas Bel Fakih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2021 yılında RS Berkane

İlyas Bel Fakih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyas Bel Fakih şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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