İssoufou Dayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İssoufou Dayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İssoufou Dayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İssoufou Dayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İssoufou Dayo 6 Ağu 1991 tarihinde Bobo-Dioulasso şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İssoufou Dayo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASR SPORT yapmaktadır. İssoufou Dayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. İssoufou Dayo'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İssoufou Dayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İssoufou Dayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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İssoufou Dayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İssoufou Dayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında RC Bobo Diou.

1 Temmuz 2012 yılında EF Ouagadougou

1 Ocak 2014 yılında AS Vita Club

1 Temmuz 2015 yılında RS Berkane

İssoufou Dayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İssoufou Dayo şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

İssoufou Dayo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 62 maçta 6 gol atmıştır.

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