Ayoub Khairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Khairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Khairi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Khairi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Khairi 16 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Khairi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Khairi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane takımına 9 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Ayoub Khairi'nin Renaissance de Berkane ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Khairi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Khairi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Khairi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Khairi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2021 yılında RS Berkane

Ayoub Khairi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Khairi şuan Renaissance de Berkane takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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