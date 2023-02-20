Abdulaziz Al Aliwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Aliwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Aliwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Aliwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Aliwa 11 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz Saud Al Aliwa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Aliwa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC takımına 4 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Aliwa'nin Al-Nassr FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Aliwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Aliwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulaziz Al Aliwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Aliwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2021 yılında Al-Batin FC

4 Mayıs 2022 yılında Al-Nassr FC

Abdulaziz Al Aliwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Aliwa şuan Al-Nassr FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Abdulaziz Al Aliwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.