Abdulaziz Noor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Noor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Noor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Noor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Noor 18 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz bin Noor bin Sheikh Noor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Noor Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Noor'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Noor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Noor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Noor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Noor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Al-Nahdah FC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wehda FC

Abdulaziz Noor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Noor şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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