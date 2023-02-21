Jean David Beauguel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean David Beauguel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean David Beauguel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean David Beauguel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean David Beauguel 21 Mart 1992 tarihinde Strasbourg şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean David Beauguel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jean David Beauguel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jean David Beauguel'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean David Beauguel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jean David Beauguel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jean David Beauguel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean David Beauguel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Esperance

14 Aralık 2012 yılında Kulüpsüz

9 Temmuz 2013 yılında RKC Waalwijk

9 Temmuz 2014 yılında Dukla Prag

23 Ocak 2017 yılında Fastav Zlin

1 Ocak 2019 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wehda FC

Jean David Beauguel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean David Beauguel şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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