Ali Makki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Makki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ali Makki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ali Makki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ali Makki 20 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Ali bin Abdulqader bin Suleiman Makki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ali Makki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ali Makki'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ali Makki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ali Makki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ali Makki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ali Makki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wehda FC

Ali Makki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ali Makki şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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