Sultan Akouz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sultan Akouz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sultan Akouz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sultan Akouz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sultan Akouz 24 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da سلطان العكوز şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sultan Akouz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sultan Akouz'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sultan Akouz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sultan Akouz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sultan Akouz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sultan Akouz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sultan Akouz şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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