Faycal Fajr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faycal Fajr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faycal Fajr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faycal Fajr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faycal Fajr 1 Ağustos 1988 tarihinde Rouen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Fayçal Fajr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faycal Fajr Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faycal Fajr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Faycal Fajr'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Faycal Fajr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/f.fajr11/

Faycal Fajr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faycal Fajr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Faycal Fajr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faycal Fajr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Fréjus-St-Raph.

19 Temmuz 2011 yılında SM Caen

1 Temmuz 2014 yılında Elche CF

3 Ağustos 2015 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2016 yılında Elche CF

1 Temmuz 2016 yılında Dep. La Coruña

20 Temmuz 2017 yılında Getafe

3 Ağustos 2018 yılında SM Caen

1 Ağustos 2019 yılında Getafe

14 Eylül 2020 yılında Sivasspor

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wehda FC

Faycal Fajr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faycal Fajr şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Faycal Fajr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sotteville-Lès-Rouen (1994-2000), Le Havre AC (2000-2003), FC Rouen (2003-2004)

Fas takımında 11 numaralı formasıyla 15 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 51 maçta 4 gol atmıştır.

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