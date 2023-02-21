Wadhah Al Otaibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wadhah Al Otaibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wadhah Al Otaibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wadhah Al Otaibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wadhah Al Otaibi 2 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Wadhah bin Basheer Al-Otaibi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wadhah Al Otaibi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wadhah Al Otaibi'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Wadhah Al Otaibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wadhah Al Otaibi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Al-Wehda FC
Wadhah Al Otaibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wadhah Al Otaibi şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.
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