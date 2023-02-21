Wadhah Al Otaibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wadhah Al Otaibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Wadhah Al Otaibi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wadhah Al Otaibi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.