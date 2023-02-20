Mohammed Al Qarni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Qarni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Qarni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Qarni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Qarni 23 Kasım 1989 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد القرني‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Qarni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Al Qarni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 27 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Qarni'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Qarni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Qarni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Qarni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Qarni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Al-Hilal SFC

30 Ocak 2017 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2019 yılında Al-Wehda FC

30 Haziran 2021 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2022 yılında Al-Wehda FC

Mohammed Al Qarni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Qarni şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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