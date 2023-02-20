Abdulelah Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulelah Al Bukhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulelah Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulelah Al Bukhari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Abdulelah Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulelah Al Bukhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulelah Al Bukhari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulelah Al Bukhari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulelah Al Bukhari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulelah Al Bukhari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulelah Al Bukhari 18 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulelah bin Abdulaziz bin Ahmed Al-Bukhari/ عبدالإله بخاري şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulelah Al Bukhari Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulelah Al Bukhari, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulelah Al Bukhari'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulelah Al Bukhari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulelah Al Bukhari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulelah Al Bukhari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulelah Al Bukhari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ahli U23

1 Temmuz 2016 yılında Al-Ahli SFC

15 Ağustos 2016 yılında Khaleej

30 Haziran 2017 yılında Al-Ahli SFC

30 Temmuz 2017 yılında Ettifaq FC

23 Temmuz 2018 yılında Al-Kawkab

21 Temmuz 2019 yılında Khaleej

1 Temmuz 2020 yılında Al-Jabalain

1 Temmuz 2022 yılında Al-Wehda FC

Abdulelah Al Bukhari kimdir

Abdulelah Al Bukhari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulelah Al Bukhari şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Abdulelah Al Bukhari nereli

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