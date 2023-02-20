Alberto Botia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Botia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alberto Botia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alberto Botia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alberto Botia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Botia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alberto Botia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alberto Botia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alberto Botia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alberto Botia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alberto Botia 27 Ocak 1989 tarihinde Alquerías şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Tomás Botía Rabasco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alberto Botia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TANDHEM yapmaktadır. Alberto Botia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wehda FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wehda FC takımına 30 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Alberto Botia'nin Al-Wehda FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alberto Botia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/botia_3/

Alberto Botia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alberto Botia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alberto Botia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alberto Botia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2004 yılında Barça U16

1 Temmuz 2005 yılında Barça U18

1 Temmuz 2006 yılında Barcelona B

14 Temmuz 2009 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2010 yılında Barça Atlètic

1 Temmuz 2010 yılında Sporting Gijón

11 Ağustos 2012 yılında Sevilla

23 Temmuz 2013 yılında Elche CF

30 Haziran 2014 yılında Sevilla

31 Temmuz 2014 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2018 yılında Al-Hilal SFC

30 Ağustos 2019 yılında Al-Wehda FC

Alberto Botia kimdir

Alberto Botia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alberto Botia şuan Al-Wehda FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Beniel (1997-2000), Murcia (2000-2003)

Alberto Botia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U23 takımında 13 numaralı formasıyla 28 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alberto Botia nereli

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